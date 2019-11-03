Лас-Вегас, США, , 10:53 — REGNUM Российский боксер Сергей Ковалёв, являвшийся чемпионом в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), проиграл мексиканцу Саулю Альваресу, являвшемуся чемпионом по версии трех организаций, в поединке, проходившем в Лас-Вегасе.

Уже с четвертого раунда Альварес прибавил в атаке и начал набирать преимущество, и к последней трети боя уже полностью завладел им. В одиннадцатом раунде мексиканец провел жёсткую атаку, в результате которой Ковалёв оказался в жестком нокауте и проиграл.

Отметим, это поражение стало четвертым в карьере Сергея Ковалёва, при одной ничьей и 34 победах (29 — нокаутом) и по его итогам он потерял свой титул чемпиона WBO. Для Сауля Альвареса эта победа стала 53-й (36 — нокаутом) при одном проигрыше и двух ничьих, теперь мексиканец стал чемпионом мира в полутяжелом по версии четырех организаций.