Глендейл, США, , 10:18 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона Койтотс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась разгромом гостей со счетом 3:0.

Счёт в игре открыл форвард Кристиан Дворак, удачно реализовавший большинство на 7-й минуте. Затем ещё один нападающий «Аризоны» Фил Кессел ещё до первого перерыва удвоил счет и преимущество своей команды (16-я).

И на 36-й минуте точку в матче поставил форвард хозяев Конор Гарланд, сделавший итоговый счет разгромным.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, это четвёртое подряд поражение «Колорадо» и третья победа в последних пяти играх для «Аризоны».