Детройт, США, , 09:56 — REGNUM Баскетбольный клуб «Детройт Пистонз» переиграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась победой хозяев со счетом 113:109.

Наиболее результативным игроком встречи стал центровой «Детройта» Андре Драммонд, оформивший внушительный дабл-дабл в матче с 25 очками и 20 подборами. Его коллега по клубу, защитник Люк Кеннард, набрал 24 очка в игре.

У проигравших самым результативным стал защитник Кайри Ирвинг, который оформил во встрече дабл-дабл с 20 очками и 10 подборами. Ещё 20 очков записал на свой счет в игре форвард Торин Принс.

Отметим, это вторая победа «Детройта» в пяти последних матчах и третье поражение «Бруклина» в пяти последних играх.