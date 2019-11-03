Сан-Хосе, США, , 09:48 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» уверенно переиграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч Ванкувера и Сан-Хосе

Игра прошла на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Уже к середине игры гости уверенно вели со счетом 4:0 после голов Брэндона Саттера (5-я минута), Элиаса Петтерссона (13-я), Джейка Виртанена (21-я) и Адама Годетта (26-я).

И только на 51-й минуте в меньшинстве Марк-Эдуар Власик смог отыграть «Сан-Хосе» одну шайбу, а спустя две минуты гости снова забили усилиями Элиаса Петтерссона, таким образом оформившего в матче дубль. А затем, на 60-й минуте, «Сан-Хосе» смогло забить ещё раз — отличился Эвандер Кейн, что сделало счет матча не таким разгромным.

Отметим, это пятое подряд поражение «Сан-Хосе» и третья победа «Ванкувера» в последних пяти матчах.