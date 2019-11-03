Мемфис, США, , 09:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» обыграл баскетболистов «Мемфис Грззлис» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете «ФедЭксФорума» в Мемфисе и закончилась со счетом 105:114 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джа Морант, набравший 24 очка за игру. Его коллега одноклубник — форвард Брэндон Кларк, оформил в матче дабл-дабл с 16 очками и 11 подборами.

В составе победителей самым результативным оказался защитник Девин Букер, который сумел набрать 21 очко в матче. Ещё 20 очков набрал его коллега по клубу — австралийский центровой Арон Бэйнс.

Отметим, в следующем матче «Финикс» сыграет с клубом «Филадельфия Сикерс», а «Мемфис» встретится с командой «Хьюстон Рокетс».