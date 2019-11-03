Бостон, США, , 09:11 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» обыграл хоккеистов «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Патрис Бержерон в составе хоккейного клуба «Бостон Брюинз» (сс) Naomi

Игра прошла на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

Голами в составе победителей отметились Давид Пастрняк (2-я в большинстве), также затем записавший на свой счет две результативные передачи, Патрис Бержерон (22-я), Дэнтон Хайнен (46-я), Брэд Маршан (47-я в большинстве) и Джейк Дебраск (57-я).

У их оппонентов шайбы на счету Энтони Дюклера (13-я) и Коннора Брауна (24-я).

Отметим, по итогам этого матча победная серия «Бостона» составляет пять игр подряд. Для «Оттавы» данное поражение стало третьим в последних пяти матчах.