Буффало, США, , 09:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Айлендерс и Баффало Nhl.com

Игра прошла на льду «Кибэнк-центра» в Буффало и закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Автором единственной в матче шайбы стал нападающий Дерик Брассар, отличившийся на 6-й минуте игры.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сыграл пятый в сезоне матч «на ноль», отразив 26 из 26 бросков по своим воротам.

Отметим, это девятая подряд победа «Айлендерс», клуб с 20 чеками находится на второй позиции турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ после 13 игр. «Баффало» там же с 20 очками по итогам 15 игр на четвертом месте.