Нью-Йорк, США, , 08:44 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Хорхе Масвидаль одержал верх над своим соотечественником Нейтом Диазом в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 244, проходившем в Нью-Йорке.

Встреча была остановлена перед четвертым раундом, когда медики запретили Диазу, получившему сильное рассечение над правым глазом, продолжать поединок. В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).

Отметим, это 35-я победа Масвидаля в ММА при 13 проигрышах. Для Нейта Диаза данное поражение стало двенадцатым.