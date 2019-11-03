Оклахома-сити, США, , 08:41 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» обыграл команду «Нью-Орлеан Пеликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 115:104.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник Шай Жильжо-Александер, сумевший набрать в матче 23 очка. Ещё по 17 очков набрали его одноклубники форвард Дариус Базли и немецкий защитник Деннис Шрёдер.

У проигравших самым результативным стал защитник Джей Джей Редик, который набрал 17 очков за игру. Его коллега по клубу защитник Джош Харт оформил в матче дабл-дабл с 12 очками и 15 подборами.

Отметим, это вторая победа «Оклахомы» в последних пяти матчах, в следующей игре команда встретится с клубом «Орландо Мэджик». Для «Нью-Орлеана» данное поражение стало четвертым в последних пяти играх.