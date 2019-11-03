Филадельфия, США, , 08:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» проиграл в серии послематчевых буллитов команде «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу гостей со счетом 3:4 по буллитам.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3.

В составе «Торонто» отличились Каспери Капанен (6-я минута), Джейсон Спецца (38-я) и Митчелл Марнер (46-я при игре 4×4). У «Филадельфии» голы забили российский защитник клуба Иван Проворов (16-я в большинстве), также затем отметившийся в матче результативной передачей, Клод Жиру (24-я) и Трэвис Санхейм (41-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов удачливее оказались гости, победный бросок реализовал Андреас Юнссон.

Отметим, по итогам матча «Филадельфия» с 14 очками находится на десятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. «Торонто» там же с 17 очками в активе.