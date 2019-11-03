Нью-Йорк, США, , 08:23 — REGNUM Суринамский боец смешанного стиля (ММА) Жаирзиньо Розенструйк победил представителя Белоруссии Андрея Орловского на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 244, проходившего в Нью-Йорке.

После обоюдной пристрелки из ударов руками и ногами, суринамец провел удачный левый боковой Орловскому на 29-й секунде и этим отправил своего оппонента в нокаут.

Отметим, это девятая победа (8 — нокаутом) для ни разу непобеждённого Розенструйка, представитель Суринама является автором третьего по скорости нокаута (9 секунд), который он провел американскому бойцу Аллену Кроудеру. Для Орловского данное поражение стало девятнадцатым при 28 победах (17 — нокаутом).