Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Баскетбольный клуб «Миннесота Тимбервулвз» разгромил баскетболистов «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась со счетом 131:109 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, который смог набрать за матч 30 очков. Ещё 16 очков набрал его одноклубник — защитник Айзея Томас.

В составе победителей самым результативным стал форвард Эндрю Уиггинс, набравший 21 очко за игру. Его одноклубник — сенегальский центровой клуба Горгуи Дьенг набрал 18 очков в матче.

Отметим, это четвертая победа «Миннесоты» в последних пяти матчах, в следующей игре команды сыграет с клубом «Милуоки Бакс». Для «Вашингтона» данное поражение стало четвертым в последних пяти играх и в следующем матче она сойдется с командой «Детройт Пистонз».