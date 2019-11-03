Сент-Пол, США, , 08:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» переиграл в овертайме команду «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось вничью. У «Сент-Луиса» голами отличились Макензи Макихерн (5-я минута), Карл Гуннарссон (15-я) и Сэмми Блэис (47-я). У «Миннесоты» — Маркус Фолиньо (3-я), Кевин Фиала (22-я) и Матс Цукарелло (25-я в большинстве).

В овертайме же сильнее оказались гости, победную шайбу на свой счет записал Райан О'Райлли (63-я).

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился в игре одной результативной передачей.

Отметим, это четвертая подряд победа «Сент-Луиса», клуб с 21 очком находится на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. Для «Миннесоты» это третье подряд поражение, команда находится там же на тринадцатом месте с 9 очками.