Санрайз, США, , 07:44 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» разгромил хоккеистов «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей голами отличились Бретт Конноли (4-я), финский форвард российского происхождения Александр Барков (17-я в большинстве) и оформивший в мачте дубль Джонатан Юбердо (27-я, 51-я).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский впервые в сезоне отстоял матч «на ноль», отразив 22 из 22 бросков по своим воротам. Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, это третья победа «Флориды» в последних трех матчах и по её итогам клуб с 18 очками находится на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. Для «Детройта» это четвертое поражение в последних пяти игра, он находится там же на четырнадцатом месте с 9 очками.