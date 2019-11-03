Гренобль, Франция, , 07:44 — REGNUM Российский дуэт фигуристов в составе Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Гренобле.

По итогам исполнения короткой и произвольной программы Мишина и Галлямов набрали в сумме 207,58 балла, что и позволило им выиграть.

Второе место занял ещё один российский дуэт фигуристов — Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным, который набрал 206,56 балла, так как допустил две ошибки во время исполнения произвольной программы.

Третьем место занял американский дуэт в составе Хэвен Дэнни и Брендон Фрэйзьер, набравший 199,40 балла.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при фигуристов в Гренобле.