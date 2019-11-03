Даллас, США, , 07:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз» (сс) China Wong / AHL

Игра прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе «Далласа» шайбами отметились российские нападающие Александр Радулов (16-я минута в большинстве) и оформивший в матче дубль Денис Гурьянов (39-я буллит, 51-я в большинстве), а также финский защитник Миро Хайсканен (56-я в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Монреаля» стал финский форвард Арттури Лехконен (57-я).

Отметим, это шестая победа «Далласа» в последних семи матчах регулярного сезона НХЛ, клуб с 15 очками занимает десятую строчку Западной конференции. У «Монреаля» 16 очков и восьмое место Восточной конференции.