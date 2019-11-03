Гренобль, Франция, , 07:23 — REGNUM Российская фигуристка Алёна Косторная впервые в своей взрослой карьере заняла первое место на этапе Гран-при фигуристов, проходящем в Гренобле.

По итогам исполнения своей произвольной программы Косторная получила 159,45 балла и в сумме за исполнение двух программ набрала 236,0 баллов, что и стало победным результатом.

Второе место заняла ещё одна российская фигуристка — Алина Загитова, чей результат по итогам исполнения короткой и произвольной программы составил 216,06 балла. Третье место у представительницы США Мэрайи Белл, результат которой составил 212,89 балла.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Алёна Косторная стала лидером после исполнения короткой программы на этапе Гран-при фигуристов в Гренобле.