Мадрид, , 07:07 — REGNUM Футбольный мадридский клуб «Реал» и команда «Бетис» из Севильи разошлись миром в матче двенадцатого тура испанской Примеры.

Игра состоялась на поле мадридского стадиона «Сантьяго Бернабеу» и закончилась с ничейным счетом 0:0.

Отметим, это третий матч «Реала» из последних пяти в Примере, когда команда теряет очки. Так, в седьмом туре «королевский» клуб сыграл вничью с другой мадридской командой — «Атлетико» (0:0), а в девятом туре уступил команде «Мальорка» (0:1).

По итогам матча в активе «Реала» 22 очка, что позволяет им занимать второе место турнирной таблицы Примеры. Лидером является команда «Барселона» с таким же количеством очков, однако с лучшей разницей забитых/пропущенных мячей.