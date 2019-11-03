Уотфорд, Великобритания, , 07:07 — REGNUM Лондонский футбольный клуб Челси» обыграл команду Уотфорд в матче одиннадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Игра проходила на поле стадиона «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и закончилась в пользу гостей со счетом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте усилиями форварда гостей Тэмми Абрахама. Следующих забитых мячей пришлось ждать до второго тайма, когда на 55-й минуте хорватский полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич увеличил разрыв в счёте, а на 80-й испанский нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу сократил его до минимума, удачно реализовав назначенный в ворота гостей пенальти.

Отметим, это пятая подряд победа «Челси» в АПЛ, клуб с 23 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ. У «Уотфорода» 5 очков и двадцатое, последнее место.