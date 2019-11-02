Санкт-Петербург, , 21:33 — REGNUM Сегодня, 2 ноября в Санкт-Петербурге был разыгран матч между командами «Зенит» и ЦСКА в рамках 15-го тура регулярного сезона РПЛ 2019/20. Игра завершилась боевой ничьей со счетом 1:1.

Первый мяч был забит перед перерывом — игрок ЦСКА Никола Влашич сильно пробил в правый угол. На 56-й минута главный судья матча Михаил Вилков удалил игрока московской команды Яка Бийола.

«Зенит» сравнял на 73-й минуте — Артем Дзюба отдал пас на Александра Ерохина, который с 11 метров пробил в дальний угол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уфе на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч между командами «Уфа» и «Локомотив» в рамках 15-го тура РПЛ. Игра завершилась паритетом сторон.

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