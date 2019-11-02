Москва, , 16:21 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» был разыгран матч между командами «Динамо» и «Ахмат» в рамках 15-го тура регулярного сезона РПЛ 2019/20. Игра завершилась боевой ничьей со счетом 1:1.

Итоги матча Twitter@akhmatgrozny

MVP встречи с оценкой 7.89 по мнению портала WhoScored стал бразильский полузащитник Исмаэль, совершивший три отбора и две успешные обводки. Точность передач игрока составила 85%.

Московское «Динамо», набрав 15 очков, укрепился на 13-м месте в зоне вылета. «Ахмат» с 14-ю баллами идет позицией ниже.

Статистика матча («Динамо"/» Ахмат»)

Удары 3/7

Удары в створ 2/5

Владение 49%/51%

Нарушения 20/12

Угловые 3/5

Оценки портала WhoScored 6.24/6.81

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Морозов, Плиев, Рыков, Ордец, Рауш, Шиманьский, Панченко, Каборе, Нойштедтер, Игбун.

Запас: Филипп, Юсупов, Кардозу, Нжийе, Калинин, Грулев, Жоазиньо, Соснин, Евгеньев, Лещук, Хилйемарк, Шевдаев.

«Ахмат»: Городов, Анхель, Мусалов, Гиголаев, Семенов, Михаляк, Исмаэль, Швец, Бериша, Глушаков, Понсе.

Запас: Гащенков, Митришев, Шиманьски, Кадыров, Мбенгуе, Садулаев, Нижич, Иванов, Мелихов, Харин.

Бригада арбитров: Сергей Лапочкин | Алексей Стипиди | Роман Милюченко | Павел Шадяханов.

Желтые карточки: Анхель — 6, Понсе — 9, Ордец — 28, Мусалов — 31, Морозов — 43, Глушаков — 56, Каборе — 57, Игбун — 90, Семенов — 90.

Красные карточки: Каборе — 60.

Не забитые пенальти: Кирилл Панченко — 31.

Забитые мячи: Андрес Понсе (пенальти) 43 — 0:1, Иван Ордец (Константин Рауш) 90 — 1:1.