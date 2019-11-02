Уфа, 2 ноября 2019, 16:19 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, в Уфе на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч между командами «Уфа» и «Локомотив» в рамках 15-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.
Гол португальского форварда Эдера стал для нападающего «Локомотива» пятым в сезоне во всех турнирах.
Лучшим игроком встречи с оценкой 7.50 стал атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук, отдавший одну голевую передачу, совершивший две успешные обводки и один отбор. Точность передач футболиста составила 85%.
«Локомотив», набрав 30 очков, временно занял 2-ю позицию в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» с 17-ю баллами поднялась на 8-е место.
Статистика матча («Уфа"/"Локомотив»)
Удары 10/10
Удары в створ 7/4
Владение 44%/56%
Нарушения 11/9
Угловые 4/5
Оценки портала WhoScored 6.65/6.83
Стартовые составы на матч:
«Уфа»: Беленов, Алиев, Аликин, Пуцко, Неделчару, Сухов, Тилль, Голубев, Фомин, Бизяк, Кротов.
Запас: Никитин, Йокич, Терентьев, Фольмер, Шафинский, Емельянов, Вомбергар, Табидзе, Козлов.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Серкейра, Чорлука, Хеведес, Жемалетдинов, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Эдер, Миранчук.
Запас: Живоглядов, Идову, Коломейцев, Медведев, Магкеев, Тугарев, Коченков, Лысов, Дорофеев, Рыбчинский.
Бригада арбитров: Евгений Турбин | Егор Болховитин | Наил Сейфетдинов | Игорь Панин.
Желтые карточки: Эдер — 18, Голубев — 52, Жемалетдинов — 64, Миранчук — 67, Крыховяк — 70, Хеведес — 76, Чорлука — 84, Рыбус — 85, Игнатьев — 90.
Забитые мячи: Эдер (Алексей Миранчук) 59 — 0:1, Ловро Бизяк (пенальти) 72 — 1:1.