Уфа, , 16:19 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, в Уфе на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч между командами «Уфа» и «Локомотив» в рамках 15-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

Гол португальского форварда Эдера стал для нападающего «Локомотива» пятым в сезоне во всех турнирах.

Лучшим игроком встречи с оценкой 7.50 стал атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук, отдавший одну голевую передачу, совершивший две успешные обводки и один отбор. Точность передач футболиста составила 85%.

«Локомотив», набрав 30 очков, временно занял 2-ю позицию в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» с 17-ю баллами поднялась на 8-е место.

Статистика матча («Уфа"/"Локомотив»)

Удары 10/10

Удары в створ 7/4

Владение 44%/56%

Нарушения 11/9

Угловые 4/5

Оценки портала WhoScored 6.65/6.83

Стартовые составы на матч:

«Уфа»: Беленов, Алиев, Аликин, Пуцко, Неделчару, Сухов, Тилль, Голубев, Фомин, Бизяк, Кротов.

Запас: Никитин, Йокич, Терентьев, Фольмер, Шафинский, Емельянов, Вомбергар, Табидзе, Козлов.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Серкейра, Чорлука, Хеведес, Жемалетдинов, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Эдер, Миранчук.

Запас: Живоглядов, Идову, Коломейцев, Медведев, Магкеев, Тугарев, Коченков, Лысов, Дорофеев, Рыбчинский.

Бригада арбитров: Евгений Турбин | Егор Болховитин | Наил Сейфетдинов | Игорь Панин.

Желтые карточки: Эдер — 18, Голубев — 52, Жемалетдинов — 64, Миранчук — 67, Крыховяк — 70, Хеведес — 76, Чорлука — 84, Рыбус — 85, Игнатьев — 90.

Забитые мячи: Эдер (Алексей Миранчук) 59 — 0:1, Ловро Бизяк (пенальти) 72 — 1:1.