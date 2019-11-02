Москва, , 16:08 — REGNUM Московский футбольной клуб «Динамо» сыграл вничью с грозненской командой «Ахмат» в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на поле «ВТБ Арены — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и закончилась с ничейным счётом 1:1.

Счет в матче открыл венесуэльский форвард грозненской команды Андрес Понсе, который удачно реализовал пенальти, назначенный в ворота «Динамо», на 43-й минуте игры. И только в компенсированное время матча, на 90+3-й минуте, «Динамо» смогло уйти от поражения и свети матч к ничьей усилиями украинского защитника московского клуба Ивана Ордеца.

Отметим, по итогам матча в активе «Ахмата» 14 очков, что позволяет ему занимать четырнадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ. У московского «Динамо» 15 очков и тринадцатое место.