Уфа, , 16:08 — REGNUM Футбольный московский клуб «Локомотив» и команда «Уфа» не смогли выявить победителя в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Результаты матча Twitter@fclokomotiv

Игра состоялась на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл португальский нападающий «Локомотива» Антонио Эдер, отличившийся на 59-й минуте. Затем, на 72-й минуте, «Уфа» сравняла счет с помощью удачно реализованного сербским форвардом клуба Ловро Бизяком пенальти, назначенного в ворота московского клуба. Этот счет и стал итоговым в матче.

Отметим, по итогам игры московский «Локомотив» набрал 30 очков и находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. У «Уфы» 17 очков в активе и восьмое место.