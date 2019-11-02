Иокогама, Япония, , 14:44 — REGNUM Мужская сборная команда ЮАР по регби обыграла команду Англии в финальном матче Кубка мира.

Встреча состоялась в Иокогаме и закончилась победой ЮАР со счетом 32:12.

Сборной ЮАР 22 очка принес Андре Поллард (шесть штрафных и две реализации), ещё по пять очков команде принесли Маказоле Мапимпи (попытка) и Чеслин Колбе (попытка).

У англичан все 12 очков на счету капитан сборной Оуэна Фаррелла (четыре штрафных).

Отметим, это третья победа команды ЮАР в мировом первенстве и по её итогам южноафриканская команда догнала сборную Новой Зеландии, которая ранее была лидером в данном виде спорта по количеству выигранных мировых первенств.