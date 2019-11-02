Москва, , 14:19 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» нанес поражение с разгромным счетом тульской команде «Арсенал» в матче молодежного первенства России по футболу.

Игра проходила на поле №4 Академии Спартак имени Ф. Черенкова в Москве и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

«Красно-белые» очень уверенно начали встречу и уже к 21-й минуте смогли забить три гола в ворота «Арсенала». Голами отличились хавбеки Константин Шильцов (8-я минута) и Степан Оганесян (16-я) и защитник Максим Актисов (21-я).

Затем ко второй половине второго тайма тульской команде удалось отыграть два мяча после гола форварда Руслана Куля (49-я) и ещё одного мяча Максима Актисова (64-я), отправленного в собственные ворота.

Однако хозяев данное обстоятельство ничуть не обескуражило, и они забили ещё два мяча до конца матча усилиями нападающего Николоза Кутателадзе (69-я) и полузащитника Степана Мельникова (86-я), и победили с разгромным счетом.

Отметим, по итогам встречи московский «Спартак» набрал 26 очков, что позволило ему обойти тульский «Арсенал» (25 очков) в турнирной таблице молодежного первенства России и занять шестое место.