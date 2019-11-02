Москва, , 14:17 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Джонни Уокер, выступающий полутяжелой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и готовящийся к в России поединку с американцем Кори Андерсоном на турнире UFC244, признался, что хотел бы иметь российский паспорт. Об этом он рассказал 2 ноября в интервью изданию «Советский спорт».

«Да, я у меня были мысли на этот счет. Если будет возможность, российский паспорт мне бы пригодился для дальнейших визитов России, чтобы я мог проводить здесь больше времени и подтягивать свои навыки в борьбе», — заявил Уокер в ответ на вопрос о том, не задумывался ли он о получении российского гражданства как многие известные бойцы и актёры.

Кроме этого, он отметил, что ему понравилось готовится к своим боям в России, а также, что его устраивают российские погода и еда, а особенно российские девушки, так что от возможности постоянно приезжать в Россию он видит одни плюсы.

Отметим, в активе Джонни Уокер 16 побед при трех поражения в ММА. Его поединок с американцем Кори Андерсоном состоится в Нью-Йорке 2 ноября в рамках турнира UFC244.