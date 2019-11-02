Шэньчжэнь, Китай, , 14:17 — REGNUM Французская теннисистка Кристина Младенович в паре с представительницей Венгрии Тимеа Бабош переиграли теннисный дуэт в составе представительница Австралии Саманта Стосур и Чжан Шуай из Китая в полуфинальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шеньчжэне.

Младенович с Бабош обыграли Шуай и Стосур в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 10:8.

Матч продолжался в течение 1 часа 29 минут. За это время Младенович и Бабош один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и смогли реализовать три брейк-пойнта. Их соперницы за этот же временной отрезок ни разу не подали навылет, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.

Отметим, в финальной схватке соперницами Младенович и Бабош станут либо немецко-голландский дуэт в составе Анна-Лена Грёнефельд и Деми Шуурс, либо чешской-тайваньский в составе Барбора Стрыкова и Се Су-Вей.