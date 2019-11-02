Амстердам, , 13:44 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Витесс» из Эйндховена «Витесс» Леонид Слуцкий считает, что вероятность подписания контракта между его клубом и бывшим японским хавбеком московского ЦСКА Кейсуке Хонда является высокой. Его мнение на эту тему 2 ноября приводит голландский телеканал Omroep Gelderland.

«Конечно, вероятность того, что мы подпишем контракт с Хондой, высока», — заявил Слуцкий.

Также российский специалист рассказал, что он видел выступления игрока в Италии, Мексике и Австралии и отметил, что он не сомневается в качествах и физическом состоянии японского футболиста, так как последний является профессионалом и всегда держит себя в форме.

«Нам нужно только согласовать наши интересы», — уточнил главный тренер «Витесса».

Отметим, Кейсуке Хонда уже работал со Слуцким в составе ЦСКА, с которым японский игрок стал чемпионом России в 2013 году, а также двукратным обладателем Кубка России (2011 и 2013 год) и обладателем Суперкубка России (2013 год).