Болонья, Италия, , 13:13 — REGNUM Президент футбольного клуба «Болонья» Джоуи Сопуто согласился на переход в состав его команды шведского форварда Златана Ибрагимовича. Об этом 2 ноября сообщает Corriere dello Sport.

Также сообщается, что руководство «Болоньи» готово платить 38-летнему футболисту зарплату в €8 млн за контракт, рассчитанный на срок в 18 месяцев, как этого хочет сам игрок.

Отметим, в настоящее время Златан Ибрагимович играет за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси», в который он пришёл в марте 2018 года и контракт с которым у него рассчитан до конца 2019 года.