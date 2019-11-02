Лидс, Великобритания, , 13:12 — REGNUM Испанский голкипер команды «Лидс Юнайтед» Кико Касилья, ранее выступавший в составе мадридского клуба «Реал», может быть подвергнут дисквалификации в английском Чемпионшипе (второй по значимости футбольный чемпионат Англии) за расистские высказывания. Об этом 2 ноября сообщает The Sun.

По данным издания, 33-летний футболист позволил себе оскорбление на расистской почве в адрес 20-летнего английского нападающего конголезского происхождения Джонатана Леко в девятом туре Чемпионшипа с лондонской командой «Чарльтон Атлетик».

Также сообщается, что вина Касильи уже установлена и что решение о его наказании будет принято 6 ноября. Игрок может быть дисквалифицирован на срок от восьми до двенадцати матчей.

Отметим, Кико Касилья перешёл в состав «Лидса» из мадридского «Реала» зимой нынешнего года и в нынешнем сезоне провел за свой новый клуб четырнадцать матчей, в которых пропустил 8 голов.