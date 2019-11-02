Питтсбург, США, 2 ноября 2019, 13:10 — REGNUM Главный тренер хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил состояние российского нападающего команды Евгения Малкина. Его слова на эту тему 2 ноября приводит официальный сайт североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По словам Салливана, восстанавливающийся после травмы российский хоккеист хорошо выглядит и может участвовать в тренировках команды безо всяких ограничений.
«Всё это внушает оптимизм», — заявил Салливан.
Отметим, Евгений Малкин получил травму колена после столкновения с российским защитником Владиславом Гавриковым в матче регулярного чемпионата НХЛ в начале октября с командой «Коламбус Блю Джекетс» (7:2 в пользу «Пингвинз»).