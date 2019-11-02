Ташкент, , 12:14 — REGNUM Узбекистан планирует направить 135 спортсменов на Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает 2 ноября издание Kun.uz.

1 ноября в Ташкенте прошла пресс-конференция с участием первого заместителя министра физической культуры и спорта Ойбека Касимова и советника президента национального Олимпийского комитета (НОК) республики Назиржона Худайкулова.

Участники пресс-конференции отметили важность борьбы с допингом. Худайкулов заявил, что НОК разработал ежедневный рацион питания и приёма витаминов. Отмечается, что 135 спортсменов планируется направить в Токио, в том числе на Паралимпийские игры.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике процесс подготовки к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Он заявил, что ответственные лица уделяют мало внимания созданию необходимых условий для спортсменов.

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