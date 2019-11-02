Париж, , 12:22 — REGNUM Уругвайский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Эдисон Кавани может по окончании действия своего нынешнего контракта войти в состав команды из Рио-де-Жанейро «Фламенго». Об этом 2 ноября сообщает ESPN.

Также отмечается, что руководство команды из Рио-де-Жанейро заинтересовано в подписании контракта с 32-летним футболистом, которого оно намеревается заполучить бесплатно по истечении его контракта с «ПСЖ».

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что к игроку проявляет интерес клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», в котором президентом является известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм, однако сам Кавани отказался от данного предложения.

Напомним, в нынешнем сезоне Кавани сыграл за «ПСЖ» пять матчей во французской Лиге 1 и отметился в них 2 голами.