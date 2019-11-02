Махачкала, , 11:53 — REGNUM Бывший главный тренер футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев является кандидатом на должность главного тренера сразу в двух клубах Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 2 ноября сообщает «Матч-ТВ».

По данным источника, специалистом интересуется клуб из Песчанокопского «Чайка», в котором после матча двадцатого тура ФНЛ с воронежским «Факелом» (1:0 в пользу «Факела») уволен весь тренерский штаб.

При этом летом клуб уже делал Адивеву предложение, но последний тогда отказался, объяснив это тем, что на подготовку команды остается слишком мало времени.

Также известно, что Магомед Адиев является претендентом на должность главного наставника владивостокского «Луча», после отставки Рустема Хузина. Специалист рассматривается наряду с бывшим главным тренером «Нижнего Новгорода» Дмитрием Черышевым и ещё несколькими специалистами.

Отметим, Магомед Адиев работал главным тренером «Анжи» с июня 2018 по март 2019 года и покинул его по окончании сезона.