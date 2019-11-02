Лас-Вегас, США, , 11:51 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), хотел бы провести поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Его слова на эту тему приводит 2 ноября MMA Junkie.

Как рассказал Масвидаль, Макгрегор делал в ММА удивительные вещи, а американец всегда старается отдавать должное людям. Так, у ирландца было два чемпионских пояса и самый быстрый нокаут в бою за титул, однако в последнее время он не участвует в поединках.

«Я бы хотел с ним сразиться, когда он вернется. Но сейчас я буду драться с Нейтом, а он — просто машина», — заявил Хорхе Масвидаль.

Отметим, в ближайшем поединке Масвидаль встретится со своим соотечественником Нейтом Диасом на турнире UFC244 3 ноября.