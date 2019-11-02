Асунсьон, , 11:33 — REGNUM В финал международного теннисного турнира серии ITF в Парагвае пробилась спортсменка из Казахстана Анна Данилина, сообщили 2 ноября в национальном Олимпийском комитете республики.

Казахстанская теннисистка выступает в парном разряде совместно с Конни Перрен из Швейцарии. Пара Данилина — Перрен обыграла в полуфинале бразильский дуэт в составе Лауры Пигосси и Луизы Стефани.

В финальном матче Анна Данилина и Конни Перрен встретятся с испанской Джорджиной Перес и Андреей Гамис из Венесуэлы.

Напомним, 28 октября в Парагвае стартовал международный турнир по теннису серии ITF. Ранее Анна Данилина выбыла из борьбы в одиночном разряде во втором круге.

Читайте также: Джокович повторил достижение Ивана Лендла