Манчестер, Великобритания, , 11:51 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола согласен со своим коллегой из команды «Ливерпуль» Юргеном Клоппом, что игровой график футбольных команд Европы перегружен. Его мнение на эту тему 2 ноября приводит Manchester Evening News.

«Полностью согласен с Клоппом. Нам нужно меньше матчей, меньше турниров, больше времени на восстановление. Зимой мы играем 27 и 29 декабря», — заявил Гвардиола.

Также он отметил, что на собраниях УЕФА об этом говорят все и что данный вопрос является предметом постоянных споров.

Отметим, сегодня команда «МС» сыграет с клубом «Саутгемптон» в матче одиннадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Матч пройдет на поле манчестерского стадиона «Этихад — Сити оф Манчестер» и начнётся в 18:00 мск.