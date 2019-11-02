Амстердам, , 11:13 — REGNUM Бывший защитник голландской футбольной команды «Витесс» из Эйндховена Александер Бюттнер, с лета находящийся в статусе свободного агента, перейдет в чемпионат североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Как сообщает пресс-служба бостонского клуба «Нью Ингланд Революшн», 30-летний футболист продолжит свою игровую карьеру в бостонской команде и присоединится к ней уже по окончании сезона, т.к. ранее клуб уже вылетел в 1/8 финала плей-офф MLS, уступив команде «Атланта Юнайтед».

Отметим, Александер Бюттнер покинул команду «Витесс» нынешним летом в связи с окончанием действия срока контракта. Также за время своей карьеры играл в «Манчестер Бнайтед», московском «Динамо» и брюссельском «Андерлехте».