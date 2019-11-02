Лас-Вегас, США, , 11:06 — REGNUM Бывший рестлер, а ныне актер Голливуда Дуэйн Скала Джонсон станет продюсером и исполнителем главной роли в фильме про легенду смешанных единоборств (ММА) Марка Керра, также известного под прозвищем Крушащая Машина. Об этом 2 ноября сообщает MMAFighting.

Также указывается, что консультантами фильма станут бывшие бойцы промоушнов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и PRIDE.

«Я с гордостью могу объявить, что я и Seven Bucks Production снимем фильм о жизни одного из отцов-основателей ММА, Крушащей Машине Марке Керре», — приводит источник слова Джонсона.

Также актер рассказал, что считает историю Керра невероятной, так как боец дважды выиграл турниры UFC во время становления данной организации, а затем перешел в бои PRIDE.

При этом пока неясно, когда именно фильм выйдет на экраны так как у Уэйна Джонсона очень напряжённый график, который связан с тем, что запланирован выход сразу семи фильмов с его участием.

Отметим, Марк Керр провел 27 боев в ММА в 15 из них одержал верх. Также он стал победителем турниров UFC14 и UFC15 в 1997 году.