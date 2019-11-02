Нур-Султан, , 10:13 — REGNUM Спортивную карьеру планирует завершить боец смешанных единоборств (ММА) из Казахстана Жалгас Жумагулов, выступающий в наилегчайшем весе (56 кг), сообщает издание Sport.kz.

Чемпион Fight Nights Global заявил, что завершит спортивную карьеру в том случае, если не получится подписать контракт с Ultimate Fighting Championship (UFC).

Жумагулов добавил, что после завершения карьеры он планирует работать тренером и передать подрастающему поколению свои опыт и знания. «Хочу, чтобы у нас была правильная, воспитанная молодежь, чтобы уважали родителей, старших», — сказал спортсмен.

Напомним, 20 октября казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов защитил титул чемпиона Fight Nights Global, одолев экс-бойца UFC Али Багаутинов из России. Победа была присуждена раздельным решением судей.

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