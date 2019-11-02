Мадрид, , 10:19 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба из Рио-де-Жанейро «Фламенго» Рейньер Жезус может в ближайшем будущем переехать испанскую Примеру, утверждает 2 ноября AS.

По данным источника, мадридский клуб «Атлетико» ведет переговоры с руководством «Фламенго» о покупке 17-летнего футболиста. При этом сумма отступных за футболиста по контракту составляет €62 млн, и мадридская команда хочет её уменьшить.

Однако ранее во «Фламенго» заявили, что не продадут игрока дешевле, чем Винисиуса Жуниора, который был продан в другой мадридский клуб — «Реал», за €45 млн. Как предполагает источник, в итоге «Атлетико» заплатит за Жезуса не менее €50 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Рейньер Жезус сыграл за «Фламенго» в восьми матчах и отметился в них 3 голами и 2 результативными передачами.