Сан-Франциско, США, , 09:58 — REGNUM Разыгрывающему защитнику баскетбольного клуба «Голден Стейт Уорриорз» из Сан-Франциско Стефену Карри проведена успешная операция на сломанной левой руке и ему придется пропустить как минимум три месяца в клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) для восстановления. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба команды.

Стефен Карри получил перелом руки во время игры с командой «Финикс Санз» (110:121 в пользу «Финикса»), когда в третьей четверти неудачно упал на руки и на него сверху свалился игрок «Финикса».

Отметим, Карри играет в составе клуба «Голден Стэйт» с 2009 года и является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017 и 2018 год). Кроме этого, игрок дважды становился самым ценным игроком НБА (2015, 2016) и самым результативным игроком регулярного чемпионата. Также составе сборной США по баскетболу Стефен Карри дважды становился чемпионом мира (2010 и 2014 год).