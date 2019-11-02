Роли, США, , 09:56 — REGNUM Российский форвард хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Детройт Ред Уинг». Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба «Каролины».

Андрей Свечников записал на свой счет в игре один гол и одну результативную передачу, что и позволило ему стать третьей звездой матча.

Первой звездой игры признан финский форвард «Каролины» Себастьян Ахо, забивший во встрече два гола и сделавший одну результативную передачу.

Второй звездой матча признали защитника Даги Хэмилтона, на счету которого три результативные передачи в матче.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4.