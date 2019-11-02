Сан-Франциско, США, , 10:20 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл команде «Сан-Антонио Сперз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась поражением хозяев со счётом 110:127.

Наиболее результативным игроком встречи стал австралийский защитник «Сан-Антонио» Патти Миллз, на счету которого 31 очко в матче. Ещё 22 очка записал на свой счет в игре его одноклубник — форвард Ламаркус Олдридж.

У «Голден Стейт» самым результативным стал защитник Д'Анджело Расселл, набравший в матче 30 очков.

Отметим, это четвертый проигрыш для неудачно стартовавшего «Голден Стейт» в пяти играх нового сезона. Для «Сан-Антонио» эта победа стала пятой в шести играх.