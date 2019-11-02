Сан-Хосе, США, , 09:29 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» обыграл хоккеистов «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей со счетом 3:2.

Счет в игре открыли «Джетс» голом Габриэля Бурка, забитым на 14-й минуте. На 24-й минуте «Шаркс» сравняли счет усилиями Баркли Гудроу.

Затем, на 27-й минуте, гости снова вышли вперед благодаря точному броску Блейка Уилера, а хозяева вновь смогли восстановить равновесие с помощью шайбы чешского форварда Томаша Гертла (41-я). И только на 59-й минуте датский форвард «Джетс» Николай Элерс принес победу своей команде.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, это третья победа «Виннипега» в последних пяти матчах регулярного сезона НХЛ. Для «Сан-Хосе» это поражение стало четвертым в последних пяти играх.