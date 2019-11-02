Сакраменто, США, , 09:19 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» обыграл команду «Юта Джаз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась победой хозяев с минимальным преимуществом со счетом 102:101.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, набравший во встрече 25 очков. Ещё 18 очков записал на свой счет в игре его одноклубник, защитник Бадди Хилд.

У «Юты» самым результативным оказался защитник Донован Митчелл, который смог набрать в матче 24 очка.

Отметим, это первая победа «Сакраменто» в шести играх нового сезона НБА. Для «Юты» данное поражение стало вторым в шести играх.