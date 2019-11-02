Анахайм, США, , 09:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» обыграл хоккеистов «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в овертайме победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл шведский форвард «Дакс» Якоб Сильверберг, отличившийся в меньшинстве на 14-я минуте. И только на 54-й минуте гости смогли сравнять счет усилиями Адама Годетта и перевести игру в овертайм, где хозяева вновь оказались сильнее и выиграли усилиями Райана Гецлафа (63-я).

Отметим, это вторая подряд победа «Анахайма» и первое поражение «Ванкувера» за последние три матча.