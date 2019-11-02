Денвер, США, , 08:55 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и закончилась в пользу гостей со счетом 2:1.

Главным героем встречи стал финский форвард Роопе Хинц, ставший автором обоих голов «Далласа» и этим оформивший дубль в матче (19-я минута, 26-я в меньшинстве).

У хозяев шайбой отличился Натан Маккиннон (30-я в большинстве).

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов отметился в матче одной результативной передачей, российский голкипер клуба Антон Худобин отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.

Ещё один российский нападающий «Далласа» Александр Радулов и российский защитник «Колорадо» Никита Задоров не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Даллас» встретится с командой «Монреаль Канадиенс», а «Колорадо» сойдётся в поединке с «Аризона Койотс».