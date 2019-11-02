Роли, США, , 08:54 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу хозяев со счетом 7:4.

В составе победителей шайбами отметились российский форвард «Каролины» Андрей Свечников (8-я минута), оформивший в матче дубль финский форвард Себастьян Ахо (21-я, 32-я), швейцарский нападающий Нино Нидеррайтер (22-я в большинстве), чешский форвард Мартин Некас (29-я), Брок Макгин (42-я) и финский форвард Теуво Терявяйнен (57-я в пустые ворота).

У проигравших голы забили оформивший в матче дубль Энтони Манта (17-я, 29-я) и Тайлер Бертуцци (37-я).

Также Андрей Свечников записал на свой счет одну результативную передачу.

Отметим, по итогам встречи «Каролина» набрала 19 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, У «Детройта» там же четырнадцатое место с 9 очками.